Пятерых жителей Башкирии будут судить за создание подпольного игрового клуба

фото: СК РБ

Пятерых жителей башкирского города Нефтекамска будут судить за создание подпольного клуба, в котором проводились азартные игры. Члены преступной группы проходят обвиняемыми по двум статьям уголовного кодекса: незаконная организация азартных игры и нарушение авторских прав.

Как рассказали в следственном комитете, нефтекамская преступная группа действовала в период с октября 2019 по сентябрь 2020 года. Организаторами незаконного клуба являются двое мужчин. Для работы в качестве кассиров они привлекли трех женщин. Чтобы законспирировать подпольное казино, злоумышленники трижды меняли его адрес, арендуя помещения в многоквартирных домах. Для проведения игр обвиняемые закупили специальные консоли – они были нелицензированные.

– Во избежание обнаружения незаконной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, в игровой клуб допускались только проверенные игроки, которых знали организаторы, так называемые «постоянные клиенты», а сами клубы были снабжены системой видеонаблюдения, – добавили в СК РБ.

Сотрудники правоохранительных органов накрыли незаконное заведение в сентябре 2020 года. К тому времени преступная группа успела заработать как минимум полмиллиона рублей. Злоумышленники также причинили ущерб в размере 3 млн рублей компании-правообладателю, игровое оборудование которой они использовали.

Обвиняемые частично признали вину в преступлении.

Прокуратура уже утвердила заключение следователей и передала дело в суд.