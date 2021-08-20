В Башкирии второй день подряд фиксируется антирекорд по новым случаям COVID-19

Число умерших от ковида увеличилось еще на 12 человек

В Башкирии второй день подряд фиксируется антирекорд по новым случаям коронавируса – за прошедшие сутки инфекцию выявили у 293 жителей. Всего на территории республики с начала пандемии зарегистрировано 53 753 случая COVID-19. Об этом сегодня, 20 августа, сообщил региональный оперштаб.

Число умерших от ковида увеличилось еще на 12 человек. Всего жертвами инфекции в Башкирии стали 964 пациента. Выздоровели 49 727 жителей, 588 из них выписались за последние 24 часа.

Первым компонентом вакцины против коронавируса привились 1,091 млн человек, вторым – 898,5 тысячи.