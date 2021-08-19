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Происшествия19 августа 2021 18:43

В Башкирии водитель засиделся в телефоне и насмерть сбил дорожного рабочего

Мужчине вынесли приговор – два года колонии-поселения
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото с места ДТП // ГИБДД РБ

фото с места ДТП // ГИБДД РБ

В Башкирии вынесли приговор водителю из Уфы, который за рулем отвлекся на мобильный телефон и сбил дорожного рабочего. Мужчину судили по уголовной статье о нарушении ПДД, повлекшее смерть человека. Об этом сообщила региональная прокуратура.

ДТП случилось 5 ноября 2020 года на трассе Кропачево-Месягутово-Ачит в Дуванском районе. Обвиняемый, будучи водителем «Уфагормолзавода», заехал на ремонтируемый участок дороги и совершил наезд на рабочего, после чего врезался в стоявший там же УАЗ. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

Фигурант уголовного дела полностью признал свою вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, родители погибшего получат 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Деньги должно выплатить предприятие «Уфагормолзавод», водителем которого был обвиняемый.