До конца 2021 года в Башкирии установят 500 дорожных камер

фото: сайт правительства РБ

В Башкирии до конца текущего года будет установлено 500 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщило региональное правительство.

Большая часть комплексов будет установлена в городах Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Кумертау и Нефтекамске. Более 100 дорожных камер заработает на муниципальных трассах. 310 единиц оборудования будет отлеживать скоростной режим, 170 – контролировать ситуацию на пешеходных переходах, 18 – фиксировать нарушения на перекрёстках и два – проверять соблюдение правил остановки и стоянки.

– Сейчас ситуацию на дорогах помогают контролировать 1 015 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, из них 946 стационарных, 63 передвижных и шесть мобильных. Благодаря измерительным приборам повышается культура вождения и аварий становится меньше, – рассказал руководитель Транспортной дирекции Башкирии Мансаф Низакаев

Он добавил, что с августа прошлого года количество ДТП, где стоят камеры, снизилось на 4,1%, а число пострадавших – на 6%.