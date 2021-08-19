Движение по Бельскому мосту в Уфе ограничат на четыре часа

фото: мэрия Уфы

В Уфе этой ночью, 20 августа, с 1:00 до 5:00, будет ограничено движение транспорта по Бельскому мосту. Это связано с работами по строительству соседнего моста-вставки в створе улицы Воровского. Об этом предупредили в городской администрации.

– Движение будет перекрыто по четырем полосам проезжей части на участке от мостового перехода через реку Белую 1994 года постройки до остановки общественного транспорта «Школьная». Движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении, – объяснили в мэрии.

Там напомнили, что строительство нового моста-вставки через реку Белую в Уфе началось в 2019 году и будет завершено в конце 2021-го.