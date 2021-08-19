Башкирия переплатила подрядчику более 5 млн рублей за строительство школы

Госбюджету был нанесен ущерб в размере завышенной суммы - более 5 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии переплатило подрядчику более 5 млн рублей за возведение школы по госконтракту. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщает правоохранительное ведомство, в 2018 году Управление капстроительства и фирма «МегаСтройМонтаж» заключили контракт на создание школы в селе Прибельский Кармаскалинского района. По версии следствия, подрядчик не выполнил работы в полном объеме, однако заказчик принял учебное заведение как достроенное и заплатил «почти 200 млн рублей».

– В результате неправомерных действий должностных лиц заказчика и подрядчика завышена фактическая стоимость выполненных работ на общую сумму свыше 5 млн. рублей, тем самым бюджету государства причинен ущерб на вышеуказанную сумму, – передали следователи.

Сейчас СК РБ устанавливает детали преступления, а также ищет должностных лиц, причастных к его совершению.