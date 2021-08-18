В Уфе сотрудник ГИБДД спас жизнь человеку с приступом

Ильнур Бикбулатов связался с дежурной частью полка, которые в свою очередь вызвали карету скорой медицинской помощи.

Утром 17 августа заместитель командира взвода городского полка ДПС старший лейтенант полиции Ильнур Бикбулатов нес службу. Проезжая пересечение улицы 50 лет СССР и проспекта Октября он заметил, что на тротуаре лежит мужчина, а вокруг него скопились люди.

Как рассказали в отделе ГИБДД по Уфе, оказалось, что уфимцу стало плохо, у него случился приступ эпилепсии, и ему нужна срочная медицинская помощь. Только вот дозвониться до медиков ни у кого не получалось.

Ильнур Бикбулатов связался с дежурной частью полка, которые в свою очередь вызвали карету скорой медицинской помощи. Благодаря полицейскому мужчина оперативно был доставлен в больницу.