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Общество17 августа 2021 14:53

В Башкирии двое мужчин до смерти избили знакомого, потому что он оскорбил мать одного из них

Обоих фигурантов уголовного дела отправили под домашний арест
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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СК возбудил уголовное дело

СК возбудил уголовное дело

В Караидельском районе Башкирии двое местных жителей 23 и 24 лет до смерти избили мужчину, потому что он нелестно высказался о матери одного из них. Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

По версии следствия, преступление произошло 30 июля в деревне Новый Бердяш. Один из подозреваемых узнал, что 41-летний потерпевший оскорбительно высказался в отношении его матери – он якобы сказал, что женщина «плохо следит за своими детьми». Сын решил поквитаться с мужчиной за эти слова и позвал себе на подмогу знакомого. Вместе они пришли в дом к обидчику и стали избивать его руками и ногами, после чего заставили извиниться перед матерью, которую он оскорбил.

Потерпевший от полученных телесных повреждений в тот же день скончался у себя дома. Его тело было обнаружено вечером. Судмедэкспертиза установила, что его смерть носила насильственный характер. Затем следователи и полицейские без труда вышли на подозреваемых. Сейчас оба молодых мужчин находятся под домашним арестом.