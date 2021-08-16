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Общество16 августа 2021 19:59

В Уфе временно закроют один из съездов на проспект Салавата Юлаева

Закроют участок улицы Сочинской рядом с АЗС «Башнефть»
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Ограничение движения планируется с 17 по 23 августа

Ограничение движения планируется с 17 по 23 августа

В Уфе временно перекроют один из съездов на проспект Салавата Юлаева. Как сообщили в уфимской городской администрации, речь идет об участке улицы Сочинской в районе автозаправочной станции «Башнефть». Там будут проводиться ремонтные работы до 23 августа, а ограничение движение начнется уже завтра, 17 августа.

В связи с этим в мэрии извинились за предоставленные неудобства и попросили уфимцев заранее планировать свой маршрут, а также предоставили схему движения общественного транспорта в период ремонтных работ.

Схема движения общественного транспорта в период ремонтных работ. Фото: уфимская мэрия

Схема движения общественного транспорта в период ремонтных работ. Фото: уфимская мэрия