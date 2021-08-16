Башкирия возьмет в аренду вертолет для тушения лесных пожаров почти за миллиард рублей

Вертолет должен быть оборудован водяным насосом и лыжами для посадки на снег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Противопожарная служба Башкирии возьмет в лизинг (долгосрочную аренду – Ред.) вертолет для тушения лесных и степных пожаров. Как сообщает «Ъ-Уфа», аукцион назначен на 1 сентября, а первоначальная стоимость контракта составляет 995,43 млн рублей, при этом средства поступят из регионального бюджета. Вертолет поступит в аренду республики до конца 2027 года: сначала победитель аукциона приобретает вертолет у продавца, после чего передает его в аренду противопожарной службе республики.

К самому вертолету есть определенные требования: его длина варьируется от 11,3 до 12,5 метров, а ширина от 3,8 до 4,8 метров, а масса без оборудования – не более 7,6 тонн. Кроме того, вертолет обязательно должен быть оборудован противопожарной системой, системой обогрева и вентиляции, необходимым оборудованием для тушения пожаров, птицезащитной сеткой и лыжами для посадки на снег.