На трассе в Башкирии при встречном ДТП с грузовиком погибли два человека из Peugeot

фото с места ДТП // ГИБДД РБ

Сегодня утром, 16 августа, на трассе в Туймазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. В аварии с легковушкой и грузовиком погибли два человека. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

На 1326 километре федерального дороги М5 «Урал» столкнулись Peugeot 308 и встречная фура Man. В легковом автомобиле находились три человека, двое из них – 44-летняя женщина-водитель и ее пассажир – скончались на месте. Выживший был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Управлявшему грузовиком 35-летнему жителю Челябинской области помощь медиков не потребовалась. По его словам, столкновение произошло из-за того, что Peugeot выехала ему на встречу.

Разбирательство по факту ДТП с летальным исходом проводят сотрудники Госавтоинспекции.