в республике было написано 109 стобалльных работ ЕГЭ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии 36 выпускников, получившие 100 баллов по ЕГЭ в текущем году, написали заявление на поступление в местные вузы. Теперь они могут получить 150 тысяч рублей в качестве грантовой поддержки стобалльников. Таким образом, суммарно на единовременные выплаты студентам-вундеркиндам регион потратит 5,4 млн рублей.

На оперативном совещании в местном правительстве 16 августа министр образования республики Айбулат Хажин рассказал, что в республике было написано 109 стобалльных работ ЕГЭ. На максимальную оценку экзамены сдали 104 выпускника, шестеро из них стали мультибалльниками – они получили 100 баллов сразу по двум предметам.