В Башкирии зарегистрировано 290 новых случаев коронавируса

В Минздраве уточняют, что среди госпитализированных нет вакцинированных Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии продолжается рост числа заболевших коронавирусом. Как сообщил и.о. обязанности министра здравоохранения республики Азат Рахматуллин, за последние сутки в регионе зарегистрировано 290 новых случаев инфицирования ковидом, а общее число зараженных достигло 52590 человек. Из них 2977 находятся на амбулаторном лечении, еще 697 госпитализированы, при этом среди тех, кто находится в стационаре. Состояние 61 пациента врачи оценивают как тяжелое. Выписано с выздоровлением за сутки 42 жителя республики, всего – 47998 человек.

- В настоящий момент в Башкирии развернуто 4525 коек для больных коронавирусом и внебольничной пневмонией. Из них занято 86,3 процента, 618 коек свободно. Все больницы оснащены запасом лекарств и СИЗов и кислородом. Отдельно стоит отметить, что среди госпитализированных нет вакцинированных, - добавил Азат Рахматуллин.

Продолжается в Башкирии и массовая вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день в республику поступило 1 253 448 доз антиковидных вакцин. Первым компонентом привились 1 054 145 человек, полностью завершили вакцинацию 844 758 жителей республики.