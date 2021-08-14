Число случаев коронавируса в Башкирии превысило 52 тысячи

Всего коронавирусом в республике переболели 47 905 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии зарегистрировано 52 014 случаев коронавируса с начала пандемии. Суточный прирост зараженных составил 284 человека. Об этом 14 августа сообщил региональный оперштаб.

За минувшие 24 часа COVID-19 скончались еще девять жителей. Общее число жертв инфекции достигло 894. Всего коронавирусом в республике переболели 47 905 человек, 395 пациентов выписались за последние сутки.

Первым компонентом вакцины против ковида в Башкирии привились 1,052 млн человек, вторым – более 839 тысяч.