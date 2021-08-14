В Башкирии наблюдается «очень серьезный дефицит» учителей-предметников

В число аутсайдеров по дефициту преподавательских кадров вошли несколько районов республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Башкирии наблюдается «очень серьезный дефицит» учителей предметных областей. Об этом 13 августа на педагогическом совещании сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.

– Ситуация по педагогическим кадрам в школах и детсадах нас, к сожалению, совершенно не удовлетворяет. По ряду предметных областей наблюдается очень серьезный дефицит: английский язык, математика, русский язык и литература, начальное и общее образование, физика, – отметил чиновник.

Особенно остро в регионе стоит проблема с преподавателями математики. Такой вывод можно сделать из представленной Хажиным статистики муниципалитетов-аутсайдеров по дефициту учителей:

– Буздякский район: не хватает 17 учителей (2 – в начальные классы, 3 – по русскому языку и литературе, 1 – по физике, 6 – по математике, 1 – по химии, 4 – по иностранным языкам);

– Благоварский район: 15 учителей (3 – по русскому языку и литературе, 1 – по информатике, 1 – по физике, 5 – по математике, 1 – по химии, 4 – по иностранным языкам);

– Федоровский район: 11 учителей (1 – по русскому языку и литературе, 10 – по математике);

– Ермекеевский район: 10 учителей (1 – по русскому языку и литературе, 1 – по физике, 3 – по математике, 5 – по иностранным языкам).