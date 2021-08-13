В Башкирии от коронавируса вакцинировались 67,5% учителей школ

Власти Башкирии надеются довести долю вакцинированных от коронавируса учителей до 80% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии по состоянию на 13 августа от коронавируса вакцинировались 67,5% учителей школ. Об этом на педагогическом совещании сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Цифра [вакцинированных учителей] хорошая, большая, но не полная. Мы должны доводить ее минимум до 80%. Никто из нас не посмеет требовать вакцинации в отношении людей, у которых есть медотводы, но все остальные должны прийти и вакцинироваться, – выступил с призывом руководитель региона.

Хабиров отдельно поблагодарил всех учителей, прошедших вакцинацию. Он назвал их решение «поступком» как личным, так и общественным, «…потому что вы идете и общаетесь с большими массами людей, и просто не имеете права представлять потенциальную угрозу», – сказал глава республики.