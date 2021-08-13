В Башкирии третий день подряд фиксируется антирекорд по новым случаям COVID-19

Всего на территории Башкирии зафиксировано 51 730 случаев коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 286 человек – это очередной антирекорд по новым случаям инфицирования. Максимальные показатели заболеваемости в регионе фиксируются уже третий день подряд: 10 августа COVID-19 был обнаружен у 278 жителей, 11 – у 281.

Всего по состоянию на утро 13 августа на территории Башкирии зафиксировано 51 730 случаев коронавируса. Умерло от инфекции с начала пандемии 885 человек, 10 из них скончались за минувшие 24 часа.

COVID-19 в республике переболели 47 510 жителей, за сутки с учета по выздоровлению было снято 432 пациента.

Первый компонент вакцины против инфекции получили 1,039 млн человек, второй – 824, 3 тысячи.