В уфимском детсаде 6-летняя девочка застряла головой между перекладинами железной лесенки

фото: УГЗ Уфа

В Уфе на игровой площадке детского сада 6-летняя девочка застряла головой между перекладинами железной лесенки. Ребенка пришлось вызволять спасателям. Об этом сообщило управление гражданской защиты.

Инцидент произошел вчера утром, 11 августа. Сначала воспитатели пытались самостоятельно вытащить застрявшую девочку, однако у них ничего не получилось. Тогда они позвонили в аварийную службу. Спасатели были на месте через несколько минут после вызова.

– Спасатели при помощи гидравлического инструмента аккуратно разжали перекладины лесенки, между которыми и застряла голова девочки, и освободили перепуганную малышку, – рассказали в УГЗ по Уфе.

После освобождения девочку осмотрели медики. Они не нашли на ней никаких травм.