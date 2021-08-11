Башкирии дадут еще 1,7 млрд рублей на строительство Восточного выезда из Уфы

фото: Минтранс РБ

Федеральный центр выделит Башкирии еще 1,7 млрд рублей на строительство Восточного выезда из Уфы. Соответствующее распоряжение подписан премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом 11 августа сообщила администрации главы республики.

Всего в 2021 году на прокладку Восточного выезда регион получит из федеральной казны 5,89 млрд рублей. Помимо этого, дополнительные дотации в размере 1 млрд рублей предусмотрены на реконструкцию трассы Бирск-Тастуба-Сатка.

Напомним, Восточный выезд из Уфы соединит проспект Салавата Юлаева и трассу М-5. Протяженность пути составит 13,9 км, из которых 1,2 км – это автодорожный тоннель с четырьмя полосами движения и глубиной 63 метра. Выезд планируется открыть к 2024 году.