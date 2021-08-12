Уфимский вирусолог рассказал, как женщина, страдавшая от бесплодия, забеременела, переболев ковидом

Вирус помог женщине обрести долгожданное материнство Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жительница Башкирии, долгое время лечившаяся от бесплодия, забеременела, переболев коронавирусом. Об этом удивительном случае из своей практике рассказал известный уфимский вирусолог, заведующий кафедрой микробиологии и вирусологии БГМУ Марсель Туйгунов, который побывал в пресс-центре «КП-Уфа».

Обсуждая наболевший вопрос о том, может ли вакцина от коронавируса негативно повлиять на репродуктивную систему (ответ: нет, не может – Ред.), Марсель Туйгунов рассказал, как одна из его пациенток, которой уже исполнилось 40 лет, долгое время безуспешно пыталась забеременеть. Женщина даже прошла через несколько процедур ЭКО, но безрезультатно.

- В итоге она заболела коронавирусом, болезнь проходила в легкой форме. А уже переболев, почувствовала недомогание и обратилась к врачу, где и выяснилось, что она беременна. Дело в том, что бесплодие, аденоиды – это все иммунологические процессы. Когда человек заболевает ковидом, все его иммунные клетки мобилизуются для борьбы с инфекцией. Соответственно исчезают другие иммунологические проблемы, которые были в других участках организма. Вот и получается, что заболев одной болезнью, человек вылечивается от другой, - пояснил Марсель Туйгунов.