В Уфе братья два дня избивали знакомого, а затем бросили его в подвал умирать

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В Уфе двое братьев 31 и 23 лет в течение двух дней избивали знакомого, а затем бросили его в подвал, где он умер. Против мужчин было возбуждено два уголовных дела: о причинении вреда здоровью, повлекшее смерть, и незаконном лишении свободы. В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом. Об этом сообщил Следственный комитет Башкирии.

Следствие установило, что 14 октября прошлого года двое братьев приехали в гости к своей знакомой в частный дом по улице Чапаева, где находился и 33-летний потерпевший. В течение двух дней между мужчинами происходили ссоры: у обвиняемых была личная неприязнь к третьему гостю. Во время конфликтов братья избивали оппонента руками, ногами, черенком от лопаты и табуретом по различным частям тела и голове. Вечером 15 октября они закрыли мужчину в подвал дома.

На следующее утро обвиняемые обнаружили потерпевшего мертвым. Они скрылись с места происшествия вместе с хозяйкой жилища, которая впоследствии ушла от злоумышленников и рассказала о случившемся своему отцу. Сообщение об обнаружении тела в подвале частного дома поступило в правоохранительные органы только 26 октября. Все 10 дней после совершения преступления обвиняемые скрывались в Уфе, после чего попытались выехать в Новосибирск на поезде. Их вовремя задержали сотрудники полиции. Вину в преступлениях признали оба.