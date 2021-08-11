В Башкирии 23-летний парень похитил супружескую пару, чтобы найти девушку, которая его бросила

На фото - зачинщик похищений, который вместе с сообщниками искал бывшую подругу // МВД РБ

В Башкирии 23-летний парень вместе с сообщниками организовал похищение супружеской пары, чтобы найти девушку, которая бросила его и уехала в другой город. Историю, которая закончилась возбуждением уголовного дела, рассказали в МВД республики.

В башкирском селе Аскарово 7 августа трое жителей Белорецкого района похитили 22-летнюю девушку. Они запихнули ее в вазовскую «шестерку» и увезли на окраину населенного пункта. Там 23-летний злоумышленник стал допытываться у перепуганной девушки, где находится ее 31-летняя сестра. Как оказалось, молодой человек состоял с ней в отношениях: не так давно они расстались, и экс-возлюбленная уехала в неизвестном направлении.

– Тот в свою очередь жаждал с ней встречи, видимо посчитав, что она та самая о которой так много пишут в книгах о любви. Не получив нужной информации, троица поехала похищать мужа 22-летней потерпевшей, который как раз повстречался им по дороге. Силой вытащив 23-летнего водителя и завладев его автомашиной «Форд Фокус», подозреваемые вновь нашли безлюдное место и продолжили допытывать местонахождение нужного им человека, – добавили в МВД РБ.

Угнанный "Форд" // фото: МВД РБ

Супруги отчаянно пытались объяснить, что понятия не имеют, где находится нужная похитителю девушку. Пара лишь предположила, что она может быть в Уфе. Тогда двое подозреваемых – в том числе молодой человек, желавший вернуть свою бывшую, – и похищенная супружеская пара поехали в столицу Башкирии. Третий злоумышленник отправился в родной Белорецкий район.

На угнанном «Форде» компания из подозреваемых и потерпевших добрались до города к вечеру. В Уфе главный зачинщик преступления таки смог найти свою бывшую девушку. Она тоже была похищена и посажена в салон иномарки. Когда злоумышленники вместе с жертвами собрались выезжать из башкирской столицы, супружеская пара смогла вырваться из рук обидчиков и позвонить в полицию.

К делу были подключены сотрудники по борьбе с организованной преступностью МВД Башкирии. Сначала они задержали 24-летнего подозреваемого, который откололся от основной группы и уехал в Белорецкий район на «шестерке». Затем полицейские нашли 27-летнего сообщника, который помогал другу воссоединиться с его любимой в Уфе.

Сообщники главного похитителя // фото: МВД РБ

– После того как супруги сбежали, двое приятелей и похищенная женщина направились в сторону Белорецкого района, но по пути основной фигурант уголовного дела резко остановил машину и высадил 27-летнего товарища прямо в поле. Дальше он уехал в неизвестном направлении вместе с похищенной 31-летней подругой, – объяснили в правоохранительном ведомстве.

Сотрудники полиции смогли напасть на след главного подозреваемого в Аургазинском районе – после череды похищений он там ограбил магазин: похитил продукты питания и 1800 рублей. Позднее выяснилось, что деньги злоумышленник потратил на бензин, а продукты съел вместе с возлюбленной. В ходе розыска полицейские обнаружили угнанный «Форд Фокус» на одной из проселочных дорог Кармаскалинского района. Там же им удалось задержать 23-летнего парня и освободить его пленницу.

Главный похититель после поимки // фото: МВД РБ

По фактам похищения человека Следственный комитет Башкирии возбудил уголовные дела. Троим фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.