Власти Уфы хотят удлинить проспект Салавата Юлаева к 450-летию города

Проспект Салавата Юлаева

Власти Уфы планируют удлинить проспект Салавата Юлаева на 3,6 километра к 450-летию города. Планы по продолжению магистрали на оперативном совещании в мэрии 11 августа озвучил глава Октябрьского района Сергей Плотников.

– Общая протяженность перспективы [участка – продолжения проспекта Салавата Юлаева] составляет 3,68 километра на участке от улицы Латутина с выходом на мост в створе улицы Интернациональной. Реализация проекта поможет разгрузить микрорайон Сипайлово от транзитного транспорта, – рассказал чиновник.

Плотников добавил, что «в ближайшее время» в Уфе также начнется строительство бульвара Давлеткильдеева в микрорайоне Глумилино. Конкурсные процедуры по отбору подрядчика завершены. Контракт с застройщиком будет оформлен во второй половине августа.