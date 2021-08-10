Таксист из Башкирии украл у клиента почти 60 тысяч рублей

Против таксиста возбудили уголовное дело о кражи

В Учалинском районе Башкирии 35-летний таксист украл у клиента почти 60 тысяч рублей. Об этом сообщило республиканское МВД.

По словам потерпевшего, он в пьяном состоянии вызвал такси в Учалах, чтобы поехать к брату. Когда машина была подана, мужчина попросил водителя снять с его банковской карты шесть тысяч рублей. Тот выполнил его просьбу, а затем довез пассажира до пункта назначения. Проспавшись на следующий день, потерпевший увидел, что с его счета было снято 60 тысяч рублей. Он написал заявление в полицию.

– По предварительной версии, когда клиент передал водителю карту, таксист решил снять с чужого банковского счета требуемую сумму и еще более 50 тысяч рублей. Он доставил потерпевшего по адресу и уехал, – рассказали в МВД РБ.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признался в преступлении и даже возместил ущерб потерпевшему.