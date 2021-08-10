Андрей Василевский привезет в Уфу Кубок Стэнли

Награду покажут жителям столицы в первой половине сентября Фото: instagram.com

27-летний голкипер «Тампы» Андрей Василевский привезет в родную Уфу Кубок Стэнли, который завоевал в этом году со своей командой.

Прошедший сезон НХЛ вновь оказался для Андрея Василевского победным. 8 июля он в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» помог команде одержать победу над «Монреалем» и стал обладателем Кубка Стэнли уже второй год подряд. Также в этом сезоне бывшего вратаря «Салавата Юлаева» признали самым ценным игроком серии игр на вылет в НХЛ и вручили ему Конн Смайт Трофи.

Из-за ковидных ограничений в прошлом году Андрей так и не смог привезти в Уфу Кубок Стэнли. В 2020 году руководство российские хоккеисты «Тампы» столкнулось с трудностями из-за обязательной изоляции для двух сопровождающих Кубок канадцев.

В этом году правила изменились, и Андрей Василевский наконец-то сможет показать жителям Башкирии высшую награду НХЛ. Об этом сообщил его товарищ по команде Михаил Сергачев.

- Кубок Стэнли прилетает в Москву 6 сентября. Вроде бы до 9 числа он будет здесь. Потом полетит в Нижнекамск, а затем в Уфу. С 6 по 10 сентября кубок будет в России, - рассказал хоккеист порталу «Sport24».