В Башкирии ребенок умер, отравившись ядовитыми грибами, которые нашел во дворе

Несмотря на все старания врачей мальчик скончался от сильной интоксикации

В Мелеузе следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка, отравившегося ядовитыми грибами.

Все произошло еще в июле 2021 года в Мелеузовском районе: там семилетний мальчик из многодетной семьи нашел во дворе своего частного дома 2 гриба и съел их. Совсем скоро ребенок почувствовал себя плохо, и родители вызвали скорую. Как оказалось, грибы были ядовитыми, поэтому мальчика отвезли сначала в больницу на промывание желудка, но ему становилось все хуже. На скорой его доставили в Уфу, а потом перевезли в Москву, но интоксикация оказалась слишком сильной, и ребенок все же скончался.

Безутешные родители до сих пор не могут поверить, что их любимого сынишки больше нет в живых.

- Я знаю, что я не забуду его никогда. Он будет в моем сердце всю мою жизнь и до смерти. Сынуля, спи спокойно, пусть земля тебе будет пухом. Я люблю, любила, и буду любить тебя всегда, - пишет мама мальчика в социальных сетях.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- В настоящее время следователями организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также причин и условий, ему способствовавших, - уточнили в пресс-службе ведомства.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родителям умершего мальчика.