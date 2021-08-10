Появились кадры с места самоубийства молодого полицейского из Башкирии

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В Стерлитамаке молодой полицейский по неизвестным пока причинам свел счеты с жизнью. Трагедия случилась 7 августа: тело мужчины обнаружили прохожие рядом с домом №43 по улице Артема. Прибывшие на место следователи внимательно осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, отправили тело на судебную медицинскую экспертизу, уточнив, что никаких криминальных следов не было обнаружено.

Позже выяснилось, что погибшим оказался 22-летний сотрудник патрульно-постовой службы Стерлитамака. Что толкнуло молодого парня на такой шаг, сейчас выясняют и его коллеги.

- По указанию руководства МВД Башкирии по данному факту сейчас проводится служебная проверка с целью установления всех обстоятельств происшествия, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.