Депутаты башкирского парламента выехали в пострадавшие от лесных пожаров районы

Депутаты намерены оказать гуманитарную помощь

Депутаты башкирского парламента выехали в южные районы республики, пострадавшие от лесных пожаров. Они помогут в ликвидации последствий стихии. Соответствующее распоряжение народным избранникам дал спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

– Пожарная обстановка на сегодняшний день контролируема, но засушливая погода не позволяет полностью ликвидировать угрозу, – отметил парламентарий. – Для сдерживания распространения огня требуются дополнительные ресурсы, поэтому помощь идет отовсюду и депутаты не могут оставаться в стороне.

Он добавил, что депутаты «на личные деньги» купили и привезли в охваченные пожарами районы партию ранцевых огнетушителей. Их будут использовать волонтеры, которые наравне со спасателями борются с огнем.