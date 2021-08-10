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Общество10 августа 2021 7:19

В Уфе разыскивают пропавшего 22-летнего парня

От Ильи Шабарчина уже 9 день нет никаких новостей
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

В Уфе родные и близкие 22-летнего Ильи Шабарчина бьют тревогу. 1 августа парень ушел из дома, и с тех пор от него нет никаких известий. Обеспокоенные родственники подали заявление о пропаже в полицию, а также обратились за помощью к волонтерам спасательно-поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, русые волосы, голубые глаза.

Был одет: в темно-синюю футболку, черные трико и черные кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении Ильи Шабарчина, просьба немедленно сообщить об этом в полицию или поисковикам по номеру 8(800)700-54-52.