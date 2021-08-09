В Башкирии за взяточничество и сбыт наркотиков будут судить бывшего фсиновца

Следственный комитет Башкирии передал дело против бывшего сотрудника ФСИН в суд

В башкирском городе Салавате будут судить бывшего младшего инспектора исправительной колонии №2. 24-летний экс-сотрудник ФСИН стал фигурантом уголовного дела сразу по четырем статьям: превышение должностных полномочий, мелкое взяточничество, получение взятки и покушение на сбыт наркотиков при использовании служебного положения.

Как рассказали в Следственном комитете Башкирии, обвиняемый в период с октября 2020 по январь 2021 года получал деньги от заключенного за покупку мобильных телефонов, наркотиков и некурительных табачных изделий. Все это фсиновец проносил в колонию и передавал осужденному.

– Сумма взятки варьировалась от 2,5 до 15 тыс. рублей, в зависимости от стоимости проносимого товара. Всего за указанный период обвиняемый получил 34 тыс. рублей, – отметили в СК РБ.

Бывшего инспектора задержали с поличным в январе 2021 года – он пытался пронести на территорию тюрьмы наркотики. Позже были выявлены и другие преступные факты.

Обвиняемый признал вину в преступлениях. Его уволили со службы по отрицательным основаниям.