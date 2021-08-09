Суд запретил бывшему высокопоставленному полицейскому заходить в здание МВД Башкирии

Подследственному экс-сотруднику МВД запрещено посещать бывшее место работы

Советский районный суд Уфы запретил бывшему начальнику отдела по расследованию организованной преступности Ильнуру Гумерову заходить в здание МВД Башкирии. Дело в том, что он находится под следствием в связи с обвинением в злоупотреблении должностными полномочиями.

– Обвиняемому запрещено находиться в здании Министерства внутренних дел республики и главного следственного управления, общаться с участниками уголовного судопроизводства, их родственниками и знакомыми, – рассказали в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Напомним детали дела. По версии следствия, в декабре 2019 года Ильнур Гумеров принял уголовное дело о мошенничестве против сотрудников ООО «ДрайвАвто». Последние при продаже автомобилей причинили ущерб 285 покупателям на сумму порядка 35 млн рублей. В обеспечительных целях на 42 машины компании был наложен арест. Гумеров по «ходатайству адвоката сторонней компании», как сообщает СК РБ, снял этот арест, после чего 27 из 42 автомобилей были проданы на суммы свыше 19 млн рублей.

– В результате преступных действий подозреваемого существенно нарушены права и законные интересы потерпевших по уголовному делу, в связи с утратой имущества, за счет которого подлежит возмещению причиненный преступлением ущерб, – пояснили в СК РБ.