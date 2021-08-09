Оскорбление гаишников обошлось уфимцу в 30 тысяч рублей

Гаишник получил 20 тысяч рублей в качестве компенсации за оскорбления

В Уфе 56-летнего местного жителя оштрафовали за оскорбление сотрудников ДПС ГИБДД. Об этом сообщило региональное МВД.

Сотрудники дорожной полиции приехал на сообщение о ДТП на улице Набережной. Там он обнаружил пьяного мужчину за рулем авто. Гаишник попросил водителя пересесть в патрульную машину для того, чтобы проверить его на алкоголь.

– Во время оформления соответствующего административного материала 56-летний мужчина начал активно выражать свое недовольство, используя нецензурную брань, оскорбляя сотрудников полиции, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

Один из гаишников написал заявление на хама в полицию, чтобы защитить свою честь и достоинство. Дело дошло до Октябрьского районного суда – инстанция признала мужчину виновными. Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, в пользу сотрудника ГИБДД были взысканы 20 тысяч рублей компенсации за моральный вред.