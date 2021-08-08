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Общество8 августа 2021 9:49

В уфимской Деме дети осквернили статую

Снимки неподобающего поступка опубликовали в соцсетях
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Комментаторы поста посоветовали привлечь родителей к ответственности, а детям объяснить, что так делать ни в коем случае нельзя.

Комментаторы поста посоветовали привлечь родителей к ответственности, а детям объяснить, что так делать ни в коем случае нельзя.

В уфимской Деме троих детей, двух девочек и мальчика, застали за актом вандализма. Несовершеннолетние изрисовали статую в местном сквере. Бдительный горожанин сфотографировал происходящее и опубликовал снимок в соцсети, надеясь, что кто-то узнает своих детей и проведет с ними профилактическую беседу.

Комментаторы поста посоветовали привлечь родителей к ответственности, а детям объяснить, что так делать ни в коем случае нельзя.

- Очень обидно, что такое происходит! Почему вы не объясняете детям элементарные вещи? – возмущаются пользователи соцсетей.