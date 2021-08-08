«Столько жизней спас, себя не уберег»: в Башкирии трагически погиб спасатель

Как рассказали родные Александра, он был единственным ребенком у своей матери

7 августа в Белебее ушел из жизни 38-летний Александр Лукьянов, действующий сотрудник МЧС. По предварительным данным, мужчина утонул. Неделю назад он отметил свой день рождения.

Как рассказали родные Александра, он был единственным ребенком у своей матери. Сейчас убитая горем женщина готовится к похоронам, помогают ей в этом друзья погибшего и родственники.

Александр работал спасателем и спас десятки жизней. По нему скорбят все, кто его знал.

- В это просто невозможно поверить. Сашка был веселым и хорошим парнем. Соболезнования родным и близким. Пусть земля тебе будет пухом.

- Саня, пусть земля тебе будет пухом. Хорошие люди уходят рано. Только ведь перед вахтой разговаривал с ним. Не верится... Соболезнования близким и родным. Отличный был парень.

- Столько жизней спас, а себя не сберег.

Прощание с Александром состоится 10 августа в 11:00 по адресу Войкова 103, 1 подъезд, в Белебее.