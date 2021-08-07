«Промышленное производство растет»: Хабиров доложил Путину о ситуации в экономике в Башкирии

Фото: Сайт главы Башкирии

Радий Хабиров заявил, что промышленное производство в Башкирии растет. Свой доклад он озвучил на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

– Производство растет. Более того, там есть очень важные показатели. Это не игра цифр: за первое полугодие 102,4 %. Вообще, это не очень высокий показатель по сравнению с Россией в среднем. Но это на фоне того, что у нас добывающий показатель очень сильно снизился, в том числе нефти, в связи с известными событиями. Поэтому у нас идет рост именно за счет промышленности, обрабатывающей отрасли, производства мебели, стекла и так далее, – заявил глава республики.

Хабиров, помимо прочего, сообщил, что добыча нефти и добыча полезных ископаемых в республике тоже растет. Глава Башкирии также омтетил, что по рейтингу Минпрома России регион занял первое место в 2020 году по эффективности реализации промышленной политики.