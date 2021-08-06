Курортное озеро в Башкирии загрязняется канализационными стоками

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В Абзелиловском районе Башкирии загрязняется курортное озеро Яктыкуль (Банное). Об этом сообщает «Экология России».

Некогда одно из самых чистых озер России, которое помимо прочего имеет статус памятника природы, загрязняется канализационными стоками – водоему не хватает очистных сооружений. Там всего одна насосная станция, которая не справляется с объемом стоков от баз отдыха, санаториев и жилых домов.

– Зимой с декабря 2020 года по февраль 2021 года вообще не работал насос, он был на ремонте. И все это время канализацию сливали в озеро Банное, – говорится в сообщении активистов.

Проблема усугубляется еще и тем, что Банное – бесточное озеро. Там нет водообмена, и отходы откладываются на дне, поэтому на месте сброса запрещено купаться.