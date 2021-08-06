Жителя Башкирии во время похода с 9-летним сыном укусила змея

фото: Госкомитет РБ по ЧС

5 августа на горе Ялангас в Белорецком районе Башкирии мужчину укусила змея. Пострадавший, который был в походе вместе с 9-летним сыном, обратился за помощью к спасателям. Об этом сообщил Госкомитет республики по ЧС.

В ведомстве пояснили, что отец с сыном совершали однодневный пеший маршрут из деревни Отнурок на гору Ялангас. При спуске с горы они поймали змею, однако пресмыкающееся начало отбиваться и укусило мужчину за руку.

– Когда мы добрались до туристов, то мужчина чувствовал себя плохо, а поврежденная рука сильно распухла. Конечно, о самостоятельном передвижении в таком состоянии не могло быть и речи. На квадроцикле мы спустили пострадавшего, где его уже ждали сотрудники скорой помощи, – рассказал спасатель Госкомитета Александр Финаев.

Сотрудники аварийной службы проводили сына пострадавшего до деревни и передали его матери.