Башкирия воспользовалась вертолетами санавиации более 100 раз с начала года

фото: Минздрав РБ

Министерство здравоохранения Башкирии с начала 2021 года использовало вертолеты санитарной авиации для экстренной медицинской помощи 109 раз. Об этом сообщила начальник отдела проектной деятельности ведомства Роза Яхина.

По словам чиновницы, санавиация вылетала в 36 различных населенных пунктов региона. Чаще всего – в Сибай (19 раз), Белорецк (14), Учалы (10) и Нефтекамск (8). Среди транспортированных пациентов 34 – это дети, в том числе 11 младенцев.

Служба санитарной авиации работает на базе двух государственных лечебниц – Республиканской детской клинической больнице и РКБ имени Г.Г. Куватова. Вертолеты используются для оказания экстренной медицинской помощи в условиях плохой транспортной доступности или большой удаленности от медучреждений, а также быстрой перевозки больных и пострадавших в тяжелом состоянии.