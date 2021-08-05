В Башкирии детей семи и 13 лет госпитализировали после ДТП

фото: ГИБДД РБ
На территории Башкирии за прошедшие сутки произошло два ДТП, в которых пострадали дети. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Первый инцидент случился в городе Мелеузе. Там на улице Бурангулова 42-летний местный житель за рулем Kia Rio совершил наезд на 7-летнего ребенка. Он переходил проезжую часть по «зебре» вместе с отцом. Мальчик получил травмы и был госпитализирован.
фото: ГИБДД РБ
Второе ДТП с участием несовершеннолетнего зафиксировано в ишимбайской деревне Зигановке. Проезжая по улице Центральной, 29-летний водитель Toyota Avensis совершил наезд на 13-летнего подростка. Школьника так же пришлось доставлять в больницу.
фото: ГИБДД РБ
По обоим случаям ГИБДД республики проводит расследование.