В Башкирии детей семи и 13 лет госпитализировали после ДТП

фото: ГИБДД РБ

На территории Башкирии за прошедшие сутки произошло два ДТП, в которых пострадали дети. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Первый инцидент случился в городе Мелеузе. Там на улице Бурангулова 42-летний местный житель за рулем Kia Rio совершил наезд на 7-летнего ребенка. Он переходил проезжую часть по «зебре» вместе с отцом. Мальчик получил травмы и был госпитализирован.

фото: ГИБДД РБ

Второе ДТП с участием несовершеннолетнего зафиксировано в ишимбайской деревне Зигановке. Проезжая по улице Центральной, 29-летний водитель Toyota Avensis совершил наезд на 13-летнего подростка. Школьника так же пришлось доставлять в больницу.

фото: ГИБДД РБ

По обоим случаям ГИБДД республики проводит расследование.