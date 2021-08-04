В водоемах Башкирии за сутки утонули 4 человека, в том числе один подросток

В трех случаях из четырех погибших из воды извлекали водолазы

В водоемах Башкирии за прошедшие сутки утонули четыре человека – в их числе один подросток. Об этом сообщил Госкомитет республики по ЧС.

3 августа на реке Белой в городе Бирске утонул 15-летний юноша, а в Уфе – 39-летний мужчина. Последний, по данным Управления гражданской защиты, в подвыпившем состоянии заплыл далеко от берега и утонул на глазах у друзей, с которыми отдыхал. Его труп нашли в 15 метрах от берега. В тот же день из Кальмашевского водохранилища в Чишминском районе не смог выплыть 22-летний молодой человек. Во всех трех случаях погибших из воды извлекали спасательных службы.

Последний – четвертый инцидент за последние 24 часа – случился на озере Максимовское в Уфе. Там утонул 21-летний горожанин. Вместе с друзьями он купался на диком пляже в темное время суток. Сейчас его тело ищут водолазы Управление гражданской защиты.

Всего с начала года на территории Башкирии, по официальным данным, утонул 81 человек, в том числе 12 детей.