В Уфе пропали два выпускника института МВД из Афганистана. Один из них сбежал из ковид-госпиталя

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В Уфе пропали два выпускника местного института МВД. Оба являются уроженцами Афганистана и, предположительно, скрылись, чтобы не возвращаться на родину. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил «Лайф».

Пропавшие в числе 16 курсантов из Афганистана с 2015 года учились на факультете подготовки следователей. 31 июля у них должен был состояться выпускной, а затем им предстояло вернуться на родину, где сейчас происходят боевые действия.

30 июля 22-летний Койар Т., не желая идти на войну, попросил у МВД предоставить ему временное убежище, а на следующий день он не вернулся с увольнения и перестал отвечать на звонки.

Второй афганец – 26-летний Мир Ф.А. – пропал 1 августа. После выпускного его отвезли в аэропорт, где он пожаловался на плохое самочувствие, и его сняли с рейса в Кабул. Молодого человека доставили в уфимскую больницу №8 с подозрением на аппендицит. В медучреждении у него обнаружили 10-процентное поражение легких и госпитализировали с диагнозом «ковид». Утром 2 августа пациент сбежал из больницы.