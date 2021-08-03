«У молодых коронавирус все чаще протекает тяжелее» - Минздрав Башкирии

Врачи уверяют, что в настоящий момент только вакцинация защитит от тяжелого течения болезни Фото: Иван МАКЕЕВ

В Минздраве Башкирии рассказали, кто чаще всего умирает от коронавируса. Жертвами осложнений ковида по-прежнему, в основном становятся лица старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями – сахарным диабетом, болезнями сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Так, на сегодняшний день в республике зарегистрировано 796 смертельных случаев коронавируса, из которых 637 человек – в возрасте старше 60 лет.

- Умирают преимущественно люди возрастные и имеющие ряд хронических заболеваний. Но при этом тяжелое течение коронавируса все чаще встречается и у молодых, - подчеркнули в беседе с «КП-Уфа» в пресс-службе ведомства здравоохранения.

Напомним, что за последние 24 часа от ковида скончались еще 8 жителей Башкирии. Еще 90 были выписаны из больниц с полным выздоровлением.