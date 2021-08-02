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Общество2 августа 2021 20:29

За сутки уфимские спасатели вытащили из воды четырех человек

Почти все эти люди находились в состоянии алкогольного опьянения
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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В медицинской помощи никто из четырех горе-пловцов не нуждался.

В медицинской помощи никто из четырех горе-пловцов не нуждался.

Жара не спадает, и водоемы Уфы до сих пор переполнены. Спасатели продолжают вытаскивать из воды нерадивых отдыхающих. Только за воскресенье 1 августа из воды были спасены четыре человека.

Как рассказали в Управлении гражданской защиты, в районе зоны отдыха «Солнечный» спасли пару – 31-летнего мужчину и 22-летнюю девушку. Молодые люди плавали на судовом ходу, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения.

На озере Теплом спасатели, дежурившие на пляже «Гольфстрим», предотвратили гибель заплывших на глубину 38-летнего мужчины и женщины. К слову, последняя, тоже была нетрезва. В медицинской помощи никто из четырех горе-пловцов не нуждался.