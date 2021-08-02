19-летнюю девушку из Екатеринбурга убил ревнивый знакомый, когда она собралась к своему парню в Башкирию

Осужденный сначала избил девушку, а затем задушил

В Екатеринбурге вынесли приговор Лочинбеку Низомидинову, который из ревности задушил 19-летнюю Яну Смирнову, когда она собралась ехать в Башкирию, чтобы погостить у своего парня. Мужчину признали виновным в убийстве.

Как сообщают коллеги из «КП-Урал», преступление произошло еще в прошлом году. В конце февраля Смирнова была объявлена пропавшей без вести. 20 марта ее нашли мертвой в лесу в 30 километрах от Екатеринбурга. Следствие вышло на убийцу девушки – им оказался ее знакомый Лоченбек Низомидинов. Поводом для расправы стала ревность. Мужчина вышел из себя, когда узнал, что подруга собирается ехать в Башкирию, чтобы погостить там у молодого человека.

Сначала Низомидинов не менее девяти раз ударил Смирнову в область бедра, а затем накинул ей на шею петлю и задушил. Смерть наступила от механической асфиксии. После убийства осужденный вывез тело жертвы в лес.

Во время следствия и на суде Лочинбек не признал вину. Суд приговорил его к девяти с половиной годам заключения в колонии строгого режима.