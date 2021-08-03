Чиновники Башкирии передадут в частные руки 59 домов и шесть участков

В Башкирии в управление малому и среднему бизнесу передадут 65 объектов госимущества Фото: Евгения ГУСЕВА

Минземимущества Башкирии намерено передать в частные руки 65 объектов госимущества.

В правительстве республики сообщили, что ранее в Минземимущества Башкирии сообщали о намерении отдать малому и среднему бизнесу региона 59 объектов госимущества, однако позже этот список расширили. Руководитель министерства Наталья Полянская сообщила, что сейчас в списке числятся 65 объектов, среди которых шесть земельных участков.

Госимущество расположено в Уфе, Сибае, Белорецке, Октябрьском, а также в разных муниципальных районах республики.