Хабиров покинул оперативное совещание правительства из-за важного звонка

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Сегодня, 2 августа, глава Башкирии Радий Хабиров из-за телефонного звонка покинул оперативное совещание местного правительства, проходящее в режиме видеоконференцсвязи. Предположительно, руководителю региона позвонил Марат Хуснуллин – заместитель председателя правительства России. Во всяком случае, именно его имя и отчество произнес Хабиров.

– Коллеги, я сейчас отвлекусь на минуточку – у меня звоночек был. Андрей Геннадьевич (Назаров, премьер-министр Башкирии – прим. авт.), продолжайте [оперативное совещание]. Мне сейчас с Маратом Шакирзяновичем надо поговорить, – сказал глава Башкирии.

Через несколько минут Хабиров вернулся и продолжил вести совещание. Перед тем как отлучиться он отметил, что сейчас находится в «рабочей командировке» – именно поэтому «оперативка» проходит в режиме видеоконференцсвязи.