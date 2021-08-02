Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 августа 2021 8:48

На озере в Башкирии утонул 19-летний парень

Его тело ищут водолазы
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Погибшего молодого человека ищут спасатели

Погибшего молодого человека ищут спасатели

На озере в селе Канлы Кушнаренковского района Башкирии утонул 19-летний парень. Инцидент произошел 1 августа, сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям. Сейчас тело погибшего молодого человека ищут водолазы.

В ведомстве добавили, что за день до несчастного случая в Канлах в парке отдыха «Лукоморье» села Михайловка Уфимского района отдыхающие вытащили из воды человека без сознания. Очевидцам удалось реанимировать мужчину до приезда спасателей и медиков.