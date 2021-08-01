Жительница Бирска в суде пожаловалась, что про нее распространяют слухи в WhatsApp

Жительница Башкирии заявила, что про нее распускают слухи в WhatsApp Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Бирска обратилась в суд с просьбой наказать ее обидчика, который якобы распространил про нее грязные слухи в WhatsApp.

В пресс-службе суда сообщили, что женщина обнаружила в интернете неприятную для себя информацию весной 2020 года. Она заявила, что ответчик по делу отправлял ее близким людям сведения, которые порочат ее репутацию и не соответствуют действительности.

Моральный ущерб от действий распространителя слухов она оценила в три миллиона рублей. Также она потребовала от ответчика опубликовать написать опровержение и отослать его своему супругу и детям.

Суд не нашел доказательств того, что ответчик распространял эти слухи в интернете. Из-за этого женщине было отказано в удовлетворении искового заявления.