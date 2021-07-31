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Происшествия31 июля 2021 14:23

Суд в Башкирии арестовал итальянскую виллу дочери известного бизнесмена Андрея Смышляева

Самого владельца магазина «Таганка» обвиняют в крупном мошенничестве
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Суд в Уфе решил арестовать имение в Италии

Суд в Уфе решил арестовать имение в Италии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Арбитражный суд Башкирии принял решение арестовать имение дочери известного уфимского бизнесмена Андрея Смышляева, расположенное в провинции Комо в Италии. Дарине Смышляевой по документам принадлежат две виллы – двухэтажная площадью 432 квадратных метра, и трехэтажная с подземным гаражом, площадью 260 квадратных метров. На территории имения есть и другие постройки, такие как шестикомнатное «хранилище для вещей».

Суд арестовал зарубежную недвижимость дочери Смышляева по ходатайству конкурсного управляющего ООО «Русшина-Тюмень» Григория Вайнштейна, который пытается привлечь девушку к субсидиарной ответственности по долгам компании, сумма которых достигает порядка 1,3 млрд рублей, пишет «КоммерсантЪ-Уфа».

Ранее власти Италии экстрадировали самого Андрея Смышляева обратно на родину – в России его обвиняют в крупном мошенничестве. Сейчас он находится в СИЗО в Уфе. Уголовные дела в отношении бизнесмена были возбуждены еще в мае 2018 года. Суть дела сводится к тому, что предприниматель получил от другой фирмы товара на 1,1 млрд рублей, но не расплатился, и, по версии следствия, попытался намеренно обанкротить свою компанию, которая владела сетью магазинов «Таганка».