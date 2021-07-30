«Запомним мы тебя таким»: в семью депутата из Башкирии пришла беда

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Депутат из Уфы Руфина Шагапова рассказала о смерти своего супруга.

Печальную новость депутат Госсобрания республики Руфина Шагапова сообщила в своих социальных сетях вечером в пятницу, 30 июля.

- Сегодня мы попрощались с нашим папой, мужем, сыном, другом. Такую любовь, которой он окружал наших детей, я боюсь уже никто и ничто не сможет заменить, - пишет Шагапова.

Причины смерти супруга депутат решила не оглашать. В комментариях близкие Шагаповой приносят соболезнования ее утрате.

Редакция «Комсомольской Правды - Уфа» также выражает соболезнования Руфине Шагаповой и всем ее близким.